В МИД рассказали о действиях западных стран в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные недруги России пытаются превратить Арктику в арену военного противостояния, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Линия, которую проводят наши западные недруги, заключается в том, чтобы и Арктику превратить в арену военного противостояния", - сказал Грушко в интервью газете "Известия".
По его словам, антироссийский курс совершенно не соответствует "коренным интересам государства и народов, которые входят в Арктический союз".