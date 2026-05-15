Грушко рассказал о разрушении регионального сотрудничества с Западом

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Запад искусственно увязывает вопросы регионального сотрудничества с урегулированием на Украине, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Запад все увязывает с украинским урегулированием. Это абсолютно искусственная увязка. Тем более когда речь идет о механизмах регионального сотрудничества. Если говорить о Евросоюзе, то все те многочисленные инструменты такого сотрудничества - все были либо разрушены, либо заморожены", - заявил он.