В Госдуму внесли проект о смягчении наказания за приобретение наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении срока наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере.
«
"Законопроектом предлагается установить в санкции части второй статьи 228 УК России наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в санкции части третьей этой статьи — до десяти лет без указания нижних пределов санкций", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что предлагаемые изменения помогут решить проблему: наказания будут лучше соответствовать целям, закрепленным в статьях 2 и 43 УК России.