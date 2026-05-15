Глава МИД Японии ушел от ответа на вопрос о словах Лаврова о нефти

ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги ушел от ответа на вопрос о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно того, что если Япония готова покупать российскую нефть, то Москва не связывает экономические договоренности с политикой.