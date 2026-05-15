Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Японии ушел от ответа на вопрос о словах Лаврова о нефти - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 15.05.2026
Глава МИД Японии ушел от ответа на вопрос о словах Лаврова о нефти

Глава МИД Японии Мотэги воздержался от ответа на вопрос о словах Лаврова о нефти

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги ушел от ответа на вопрос о словах Сергея Лаврова относительно нефти.
  • Лавров ранее заявил, что если Япония готова покупать российскую нефть, то Москва не связывает экономические договоренности с политикой.
ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги ушел от ответа на вопрос о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно того, что если Япония готова покупать российскую нефть, то Москва не связывает экономические договоренности с политикой.
В среду Лавров заявил, что Японии будет тяжело без российской нефти, но если Япония готова покупать нефть из России, то российская сторона не связывает экономические договоренности с политикой.
"Мне неизвестно о том, чтобы министр иностранных дел Лавров прямо сказал то, что вы сейчас говорите. Поэтому я хотел бы воздержаться от ответа", - сказал Мотэги, отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли Япония в рамках своих национальных интересов рассмотреть заявление Лаврова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз
10 мая, 08:00
 
В миреЯпонияРоссияМоскваСергей ЛавровТосимицу Мотэги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала