Гладков уверен, что Шуваев справится с поставленными задачами

БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время церемонии представления врио губернатора Александра Шуваева выразил уверенность, что он справится со всеми поставленными задачами, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы уверены, что у Александра Михайловича (Шуваева – ред.) получится. Получится все, что планирует, получится все, что задумали: исполнение тех задач, которые ставит наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Гладков.
Он подчеркнул, что особенно важным сегодня является направление безопасности, в котором, по его словам, врио губернатора является одним из лучших профессионалов в стране, и выразил надежду на поддержку со стороны команды и жителей региона.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции на Украине и участником второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.