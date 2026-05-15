Гладков уверен, что Шуваев справится с поставленными задачами

БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время церемонии представления врио губернатора Александра Шуваева выразил уверенность, что он справится со всеми поставленными задачами, передает корреспондент РИА Новости.

Он подчеркнул, что особенно важным сегодня является направление безопасности, в котором, по его словам, врио губернатора является одним из лучших профессионалов в стране, и выразил надежду на поддержку со стороны команды и жителей региона.