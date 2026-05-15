Гладков призвал жителей Белгородской области поддержать врио главы региона

БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал руководителей и жителей региона поддержать врио губернатора Александра Шуваева, передает корреспондент РИА Новости.
"Как каждый из вас помогли мне пять лет назад, уверен, что такая же помощь будет оказана новому губернатору. Очень непросто всегда любая новая должность. Прифронтовое положение, амбициозность Белгородской области, в некоторых направлениях эталонность региона - конечно, вот это все нужно не просто сохранить, нужна динамика по развитию", - сказал Гладков на церемонии официального представления врио губернатора Шуваева в правительстве Белгородской области.
Он выразил уверенность, что регион сохранит динамику развития, поскольку жители всегда стремились к изменениям, а заложенная ранее база позволила удержать темп даже в условиях конфликта. Гладков поблагодарил руководителей силовых структур за совместную работу и взаимную поддержку в течение последних лет, подчеркнув, что именно сплоченность помогла пройти сложный период.
Отдельно Гладков отметил высокую нагрузку на глав муниципалитетов, которые находятся ближе всего к людям и несут основную ответственность за защиту жителей и стабильность экономики, а также поблагодарил депутатов областной думы за работу вместе с властью, силовыми структурами и населением ради сохранения устойчивости региона.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции на Украине и участником второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.