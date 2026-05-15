Экс-губернатора Белгородской области удостоили ордена Александра Невского

БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удостоен ордена Александра Невского, передает корреспондент РИА Новости.
"Указом главы государства Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского", - сказал заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин на церемонии официального представления врио губернатора Александра Шуваева в правительстве Белгородской области.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев.
Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года (ему 57 лет). 18 ноября 2020 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. По итогам выборов избран губернатором Белгородской области, в должность губернатора вступил 27 сентября 2021 года. Имеет ряд наград и медалей, включая медаль "За заслуги в развитии ЖКХ России" (2003) и Орден Мужества (2024).