Экс-губернатора Белгородской области удостоили ордена Александра Невского

Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года (ему 57 лет). 18 ноября 2020 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. По итогам выборов избран губернатором Белгородской области, в должность губернатора вступил 27 сентября 2021 года. Имеет ряд наград и медалей, включая медаль "За заслуги в развитии ЖКХ России" (2003) и Орден Мужества (2024).