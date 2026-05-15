Коррупция на Украине не изменит курс Мерца, заявили в Германии
07:45 15.05.2026
Коррупция на Украине не изменит курс Мерца, заявили в Германии

Котре: коррупция на Украине не изменит курс Мерца на конфронтацию с Россией

© Фото : официальный сайт Штеффена КотреОфициальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коррупция на Украине не приведет к изменению курса правительства ФРГ под руководством Фридриха Мерца на конфронтацию с Россией, считает депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
  • Штеффен Котре подчеркнул, что его фракция требует прекращения любых выплат Украине, за исключением гуманитарной помощи.
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Коррупция на Украине не приведет к изменению курса нынешнего правительства ФРГ под руководством Фридриха Мерца на конфронтацию с Россией, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Предполагаемая коррупция на Украине не приведет к изменению курса немецкой политики.... Вступление Украины в ЕС должно стать политико-идеологическим уколом в адрес России. Это стоит на первом плане. Сама Украина и ее внутреннее устройство не играют роли для евроавтократов и русофобов, поэтому коррупция ничего не изменит в курсе на конфронтацию с Россией", - заявил Котре.
Он отметил, что правительство ФРГ руководствуется проукраинскими лозунгами, а не представляет немецкие интересы.
"Моя фракция уже давно требует прекращения любых выплат Украине, за исключением гуманитарной помощи. Каждый евро продлевает войну, которая должна быть прекращена", - подчеркнул политик.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку.
Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, бюрократы ЕС игнорируют документально подтвержденную коррупцию на Украине.
В миреУкраинаРоссияГерманияШтеффен КотреАндрей ЕрмакФридрих МерцЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
