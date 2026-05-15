В Омской области инженера обвинили в отравлении детей газом
16:41 15.05.2026
В Омской области инженера обвинили в отравлении детей газом

Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
  • В Омской области 14 школьников и один преподаватель отравились газом во время экскурсии в IT-клубе школы №3.
  • Главного инженера организации "КалачинскСтройГарант" обвинили в нарушении правил безопасности и загрязнении атмосферы, повлекшем причинение вреда здоровью человека.
ОМСК, 15 май - РИА Новости. Работника строительной организации "КалачинскСтройГарант" обвинили в нарушении правил безопасности, что могло привести к отравлению газом детей в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Инцидент произошел 6 мая в городе Тара Омской области. Дети находились на экскурсии в IT-клубе в школе №3. Они почувствовали запах газа, недомогание и головную боль. 14 школьников и один преподаватель были госпитализированы. Восемь человек были отпущены на амбулаторное лечение, одного ребенка выписали 7 мая. Остальных детей выписали 12 мая. Сегодня, 15 мая, 10 детей вновь госпитализировали.
"На основании полученных следствием доказательств главному инженеру организации "КалачинскСтройГарант", проводившей строительно-монтажные работы, предъявлено обвинение статье "загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным региональных СУ СК РФ и прокуратуры, утечка газа произошла во время опрессовки участка газопровода около школы №3. Губернатор Виталий Хоценко поручил провести случившегося.
