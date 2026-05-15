14:02 15.05.2026
Женская сборная России по футболу проведет два выездных матча с китаянками

Женская сборная России по футболу проведет в июне 2 выездных матча с китаянками

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женская сборная России в июне проведет два товарищеских матча против команды Китая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встречи пройдут 3 и 7 июня в Ухане, вторая игра состоится в закрытом режиме.
"С удовольствием откликнулись на предложение китайской стороны сыграть два товарищеских матча. Сборная Китая – сильный соперник, с которым будет интересно и полезно встретиться. Китаянки – полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Мы посмотрели игры нашего будущего оппонента с этого турнира – хорошие впечатления. Игроки прекрасно оснащены физически и технически, дисциплинированны", - сказал главный тренер сборной России Юрий Красножан.
Сборная Китая располагается на 16-й строчке в рейтинге ФИФА, российская команда идет 29-й.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.
ФутболСпортКитайРоссияУханьЮрий КрасножанМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
