Агента СБУ, готовившего теракты в Нижегородской области, осудили на 21 год - РИА Новости, 15.05.2026
09:48 15.05.2026 (обновлено: 11:27 15.05.2026)
Агента СБУ, готовившего теракты в Нижегородской области, осудили на 21 год

ФСБ: шпиона СБУ, готовившего теракты в Нижегородской области, осудили на 21 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженца Киева, завербованного СБУ, осудили на 21 год за подготовку терактов в Нижегородской области.
  • Мужчину обучили конспиративным способам связи и обращению со взрывчатыми веществами для совершения терактов с использованием БПЛА.
  • При попытке организации тайниковой закладки фигуранта задержали.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год, сообщил ЦОС ФСБ.
"Вступил в законную силу приговор Нижегородского областного суда в отношении гражданина России, 1976 года рождения… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима и судебного штрафа в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что уроженец Киева, проживая на Украине, в 2024 году был завербован представителем службы безопасности Украины в целях совершения за вознаграждение на территории Нижегородской области терактов с использованием БПЛА. Под руководством куратора злоумышленник был обучен конспиративным способам связи, обращению со взрывчатыми веществами, проинструктирован о способах и методах выполнения заданий и снабжен деньгами "для проведения подрывной деятельности", отметили в службе.
"При выполнении задания по организации тайниковой закладки фигурант был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России. При нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, БПЛА, документы и средства связи", - заявили в ведомстве.
Мужчину признали виновным по статье 275 (государственная измена) и пункту "в" части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
