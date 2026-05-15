Агента СБУ, готовившего теракты в Нижегородской области, осудили на 21 год

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год, сообщил ЦОС ФСБ.

Мужчину признали виновным по статье 275 (государственная измена) и пункту "в" части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.