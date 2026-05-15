V Молодежный форум "Атомная энергия спорта" пройдет в Смоленске

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. V Молодежный форум "Атомная энергия спорта" состоится в Смоленском государственном университете с 21 по 23 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие объединит науку, молодежный спорт, здоровый образ жизни и корпоративные программы здоровья. В этом году событие проходит в рамках статуса "Смоленск – Молодежная столица России-2026". Он был получен в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Форум соберет представителей более чем 30 субъектов Российской Федерации, а также делегации из Белоруссии и Абхазии. В числе участников – депутаты Государственной думы РФ, руководители органов исполнительной власти Смоленской области и регионов России, представители Российской федерации баскетбола, Российского студенческого спортивного союза, молодежных и патриотических общественных организаций Смоленской области, участники и ветераны специальной военной операции, ректоры высших учебных заведений и другие.

"Для нас большая честь и ответственность принимать V Молодежный форум “Атомная энергия спорта”. В статусе Молодежной столицы России Смоленск активно развивает спортивное и молодежное движение, и это мероприятие имеет колоссальное значение для региона. В одном месте соберутся титулованные спикеры и эксперты, чьи знания и опыт станут мощным импульсом для развития физической культуры и спорта не только в Смоленской области, но и по всей стране", – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба регправительства.

Первый день форума будет посвящен вопросам развития корпоративной физической культуры и спорта.

Тема второго дня – "Государственная система развития физической культуры и спорта". На площадках форума обсудят вопросы региональной и государственной политики в области физкультуры и духовно-патриотического воспитания молодежи, государственные проекты по социальной поддержке участников СВО и адаптивную физическую культуру и другие темы.

На второй день запланирован открытый мастер-класс по баскетболу для школьников и студентов с именитыми российскими баскетболистами. Завершит день панельная дискуссия "Олимпийские чемпионы – живой пример для воспитания молодежи".

Отдельная панельная дискуссия будет посвящена теме общественных организаций в развитии студенческого спорта и физического воспитания. Представители Российского студенческого спортивного союза, студенческих спортивных лиг и Ассоциации студенческих спортивных клубов России расскажут, как выстроена экосистема студенческого спорта: от внутривузовских соревнований до международных стартов. В фокусе – реальные проекты, механизмы вовлечения студентов и роль общественных организаций в формировании здорового образа жизни нового поколения.

Третий день форума начнется с массовой зарядки участников и гостей, а также квиза, посвященного истории Смоленска. В ходе дня будет обсуждаться тема новых олимпийских и цифровых видов спорта, включая проект Школьной и Молодежной лиг "Цифровой атом", фестивали "Цифровой атом" и "Игры будущего".