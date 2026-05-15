Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Шторм Z" смогут оформить статус ветерана боевых действий - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 15.05.2026
Бойцы "Шторм Z" смогут оформить статус ветерана боевых действий

Фонд "Защитники Отечества": бойцы "Шторм Z" смогут оформить статус ветерана СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд "Защитники Отечества" начал прием документов на выдачу удостоверений ветерана боевых действий от участников подразделений "Шторм Z".
  • Инициативу о предоставлении такого статуса поддержал Владимир Путин.
  • Для получения удостоверения участник подразделения "Шторм Z" должен обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" по месту своего жительства, где ему помогут собрать пакет документов и направят его в Министерство обороны.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" начал принимать документы на выдачу удостоверений ветерана боевых действий от участников подразделений "Шторм Z", окончательное решение будет принято комиссией Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе фонда.
"Государственный фонд "Защитники Отечества" приступил к приему документов от участников подразделений "Шторм Z", заключавших соглашение (согласие, контракт, иной подтверждающий документ) с Минобороны РФ и выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции, на выдачу удостоверений ветерана боевых действий", - говорится в сообщении.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
МЭР разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес
12 мая, 20:17
Как отметили в фонде, с инициативой о предоставлении статуса ветерана участникам штурмовых подразделений фонд "Защитники Отечества" выступил в марте 2025 года, предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным. В последующем в закон "О ветеранах" были внесены соответствующие изменения.
"Для получения удостоверения участник подразделения "Шторм Z" должен обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" по месту своего жительства. Специалисты помогут собрать пакет документов и направят его в Министерство обороны РФ. Решение о выдаче удостоверения примет комиссия Минобороны", - сказали в фонде.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин призвал активнее привлекать ветеранов СВО в органы власти
30 апреля, 18:02
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала