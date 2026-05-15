Бойцы "Шторм Z" смогут оформить статус ветерана боевых действий

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" начал принимать документы на выдачу удостоверений ветерана боевых действий от участников подразделений "Шторм Z", окончательное решение будет принято комиссией Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе фонда.

"Государственный фонд "Защитники Отечества" приступил к приему документов от участников подразделений "Шторм Z", заключавших соглашение (согласие, контракт, иной подтверждающий документ) с Минобороны РФ и выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции, на выдачу удостоверений ветерана боевых действий", - говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, с инициативой о предоставлении статуса ветерана участникам штурмовых подразделений фонд "Защитники Отечества" выступил в марте 2025 года, предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным . В последующем в закон "О ветеранах" были внесены соответствующие изменения.