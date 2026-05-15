Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию

БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет ездить в Россию, даже если европейские политики из-за этого будут отказываться от встреч с ним.
В четверг экс-глава МИД республики, замглавы крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Иван Корчок заявил, что Мерц якобы отменил визит в Словакию, планировавшийся на 29 мая, из-за визита Фицо в Россию по случаю Дня Победы. В пятницу Фицо подтвердил, что встречи с Мерцем у него действительно не будет, он связал это с изменениями планов немецкого канцлера.
"Я не верю в то, что Мерц совершил бы такую политическую ошибку, сказав мне, что не приедет (в Словакию - ред.) из-за Москвы… Если бы и было правдой то, что кто-то бы отменил встречу со мной из-за Москвы, то моих поездок в Москву будет в три раза больше", - сказал Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
Он напомнил, что посещал Москву по случаю Дня Победы, чтобы отдать дань уважения воинам советской армии, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.