Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что посредником на переговорах ЕС с Россией должен быть тот, кто понимает русскую душу.
- Он добавил, что европейским политикам нужно вести с Россией нормальный диалог.
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Посредником на переговорах Европейского союза с Россией должен быть тот, кто понимает русскую душу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"(Президент РФ Владимир) Путин хочет человека, который хоть немного знает русскую душу, вы не можете взять кого угодно и сказать: идите вести переговоры о мире между Россией и Украиной, хотя абсолютно ничего не представляете об этой стране", - сказал Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
Словацкий премьер заявил, что европейские политики "должны вести с Россией нормальный диалог", чтобы потом не спрашивать его в туалете о содержании его разговоров с Путиным.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
