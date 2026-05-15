Фицо рассказал, кто должен быть посредником в переговорах ЕС с Россией

БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Посредником на переговорах Европейского союза с Россией должен быть тот, кто понимает русскую душу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Словацкий премьер заявил, что европейские политики "должны вести с Россией нормальный диалог", чтобы потом не спрашивать его в туалете о содержании его разговоров с Путиным.