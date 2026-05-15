16:20 15.05.2026
Фицо: Словакия рассматривает возможность прямых закупок российской нефти

  • Словакия рассматривает возможность прямых закупок российской нефти, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
  • Премьер-министр Фицо обсудил вопрос прямых закупок российской нефти с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol.
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Словакия рассматривает возможность прямых закупок нефти в России, которые сейчас осуществляются через венгерский концерн MOL, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Нефть для Словакии покупает компания MOL, которая владеет нефтеперерабатывающим заводом Slovnaft (в Братиславе - ред.). На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти (в республику - ред.)?", - сказал Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
Он также заявил, что обсудил этот вопрос с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol, который мог бы выступить в качестве покупателя российской нефти для НПЗ в Братиславе.
"Это должна быть какая-то государственная компания, которая бы покупала эту нефть в России... Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций, потому что занимается транспортировкой нефти, и это естественно, что они стали первой компанией, с которой я говорил об этой теме", - отметил премьер.
Фицо 10 мая провел срочное совещание с Transpetrol по итогам переговоров в России, касающихся поставок энергоресурсов. Подробности о содержании этой встречи не сообщались. Компания является оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба", обеспечивает транзит и распределение нефти по территории Словакии.
В конце января Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны. Правительство Словакии в феврале объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для завода Slovnaft было решено выделить нефть из государственных резервов.
В апреле поставки нефти в страну по нефтепроводу "Дружба" были восстановлены.
