Фицо завил об отмене встречи с Мерцем из-за изменений планов канцлера

БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что его встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Словакии, запланированная на конец мая, отменена, он связал это с изменениями планов немецкого канцлера.