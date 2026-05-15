Рейтинг@Mail.ru
Фицо завил об отмене встречи с Мерцем из-за изменений планов канцлера - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 15.05.2026
Фицо завил об отмене встречи с Мерцем из-за изменений планов канцлера

Фицо: встреча с Мерцем отменена из-за изменений планов канцлера

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил отмену встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
  • Фицо связал отмену встречи с изменениями в планах немецкого канцлера.
  • Словацкий премьер призвал не придавать отмене встречи сенсационного значения.
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что его встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Словакии, запланированная на конец мая, отменена, он связал это с изменениями планов немецкого канцлера.
В четверг экс-глава МИД республики, замглавы крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Иван Корчок заявил, что Мерц якобы отменил визит в Словакию, планировавшийся на 29 мая, из-за визита Фицо в Россию по случаю Дня Победы.
"У господина Мерца в субботу, 30 мая, должна быть частная программа в Братиславе… Мы договорились, что перед этим, 29 мая, встретимся, это не должно было быть официальным визитом, это должно было быть рабочей встречей. Нам сообщили, что 29 мая встречи не будет", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
Словацкий премьер предположил, что отмена встречи связана с изменениями в программе Мерца.
"Если будет что-то нужно, то я встречусь в любое время с господином Мерцем на переговорах Европейского совета", - заключил Фицо, призвав не придавать отмене его встречи с Мерцем сенсационного значения.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Фицо обвинил власти ЕС в идиотизме из-за России
14 мая, 01:55
 
В миреСловакияРоссияРоберт ФицоФридрих МерцЕвропейский советИван КорчокГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала