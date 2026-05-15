Фицо завил об отмене встречи с Мерцем из-за изменений планов канцлера

- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил отмену встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
- Фицо связал отмену встречи с изменениями в планах немецкого канцлера.
- Словацкий премьер призвал не придавать отмене встречи сенсационного значения.
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что его встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Словакии, запланированная на конец мая, отменена, он связал это с изменениями планов немецкого канцлера.
В четверг экс-глава МИД республики, замглавы крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Иван Корчок заявил, что Мерц якобы отменил визит в Словакию, планировавшийся на 29 мая, из-за визита Фицо в Россию по случаю Дня Победы.
"У господина Мерца в субботу, 30 мая, должна быть частная программа в Братиславе… Мы договорились, что перед этим, 29 мая, встретимся, это не должно было быть официальным визитом, это должно было быть рабочей встречей. Нам сообщили, что 29 мая встречи не будет", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
Словацкий премьер предположил, что отмена встречи связана с изменениями в программе Мерца.
"Если будет что-то нужно, то я встречусь в любое время с господином Мерцем на переговорах Европейского совета", - заключил Фицо, призвав не придавать отмене его встречи с Мерцем сенсационного значения.
