ФБР объявило награду за информацию о сотруднице разведки, сбежавшей в Иран

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США объявило награду в 200 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию экс-агента американской контрразведки Моники Уитт, заочно осужденной за шпионаж в пользу Ирана.