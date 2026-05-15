ФБР объявило награду за информацию о сотруднице разведки, сбежавшей в Иран

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США объявило награду в 200 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию экс-агента американской контрразведки Моники Уитт, заочно осужденной за шпионаж в пользу Ирана.
"ФБР предлагает награду до 200 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора Монике Уитт", - говорится на сайте ведомства.
Уитт сравнивала себя с Эдвардом Сноуденом, раскрывшим ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, и рассчитывала перебраться в Россию.