Рейтинг@Mail.ru
ФБР объявило награду за информацию о сотруднице разведки, сбежавшей в Иран - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 15.05.2026
ФБР объявило награду за информацию о сотруднице разведки, сбежавшей в Иран

ФБР готово заплатить за информацию о сбежавшей в Иран сотруднице разведки США

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР объявило награду в 200 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию экс-агента американской контрразведки Моники Уитт.
  • Моника Уитт бежала в Иран в 2013 году и предположительно с тех пор помогала иранским оперативникам.
  • Уитт раскрыла кодовое название и секретные цели одной из программ Пентагона.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США объявило награду в 200 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию экс-агента американской контрразведки Моники Уитт, заочно осужденной за шпионаж в пользу Ирана.
Уитт в 2013 году бежала в Иран и, предположительно, с тех пор помогала иранским оперативникам действовать против ее бывших коллег. Кроме того, она раскрыла кодовое название и секретные цели одной из программ Пентагона.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
ФБР рассекретило проверку "фрагментов НЛО", оказавшихся обычным чугуном
8 мая, 17:24
"ФБР предлагает награду до 200 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора Монике Уитт", - говорится на сайте ведомства.
Уитт сравнивала себя с Эдвардом Сноуденом, раскрывшим ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, и рассчитывала перебраться в Россию.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Экс-главе ФБР предъявили обвинение в угрозах жизни в адрес Трампа
28 апреля, 23:23
 
В миреСШАИранВеликобританияЭдвард СноуденМинистерство обороны СШАФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала