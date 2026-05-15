ФАС выдала предупреждение за неполную информацию о финансовых услугах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение МТС и СДМ-Банку за неполную информацию о финансовых услугах.
- МТС акцентировала внимание на высокой процентной ставке по облигациям, но не сообщила о возможности ее изменения и не указала дату, до которой ставка актуальна.
- СДМ-Банк при открытии срочного пополняемого вклада "Накопительный счет" не указал полную информацию об ограничениях по его пополнению, указав только минимальную сумму.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение МТС за неполную информацию о финансовых услугах: компания акцентировала внимание на высокой процентной ставке по облигациям, но не сообщила о возможности ее изменения в следующем купонном периоде, заявили в ведомстве.
"Предупреждения выданы ПАО "СДМ-Банк" и ПАО "МТС"… ПАО "МТС" в сервисе "МТС Накопления" акцентировало внимание потребителей на высокой процентной ставке по облигациям (16,5% годовых), однако не информировало о возможности ее изменения в следующем купонном периоде и не указало дату, до которой ставка актуальна", - сообщили в ФАС.
ФАС обязала МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов
13 ноября 2025, 14:45
Отмечается, что сведения о том, что ставка действует только в текущем купонном периоде, компания размещала лишь в разделе "Вопросы-ответы" без указания срока ее действия.
В примере расчета цены облигации МТС сообщило, что клиент будет получать доход, рассчитанный по текущей ставке, в каждом купонном периоде, что не соответствовало действительности. Кроме того, в качестве преимущества сервиса компания указала возможность вывести деньги в любой момент, тогда как фактически вывод средств может составлять до трех рабочих дней.
В таких действиях компаний служба усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.
В свою очередь ПАО "СДМ-Банк" при открытии срочного пополняемого вклада "Накопительный счет" не указывало полные сведения об ограничениях по его пополнению.
ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку из-за сельской ипотеки
16 февраля, 14:04
Действующие правила предусматривают как минимальную, так и максимальную сумму пополнения. Однако в заявлении на открытие счета банк привел информацию только о минимальной сумме.
ФАС России предупредила компании о необходимости разместить в официальных источниках полную информацию о предоставляемых услугах, а также исключить подобную практику в будущем. Срок исполнения предупреждений – 10 дней с момента получения.
В случае неисполнения предупреждений ФАС России возбудит в отношении ПАО "СДМ-Банк" и МТС антимонопольные дела.
ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries
17 апреля, 18:21