ФАС выдала предупреждение за неполную информацию о финансовых услугах

15:45 15.05.2026
МТС и "СДМ-Банк" получили предупреждение ФАС за неполную информацию о финуслугах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение МТС и СДМ-Банку за неполную информацию о финансовых услугах.
  • МТС акцентировала внимание на высокой процентной ставке по облигациям, но не сообщила о возможности ее изменения и не указала дату, до которой ставка актуальна.
  • СДМ-Банк при открытии срочного пополняемого вклада "Накопительный счет" не указал полную информацию об ограничениях по его пополнению, указав только минимальную сумму.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение МТС за неполную информацию о финансовых услугах: компания акцентировала внимание на высокой процентной ставке по облигациям, но не сообщила о возможности ее изменения в следующем купонном периоде, заявили в ведомстве.
"Предупреждения выданы ПАО "СДМ-Банк" и ПАО "МТС"… ПАО "МТС" в сервисе "МТС Накопления" акцентировало внимание потребителей на высокой процентной ставке по облигациям (16,5% годовых), однако не информировало о возможности ее изменения в следующем купонном периоде и не указало дату, до которой ставка актуальна", - сообщили в ФАС.
Отмечается, что сведения о том, что ставка действует только в текущем купонном периоде, компания размещала лишь в разделе "Вопросы-ответы" без указания срока ее действия.
В примере расчета цены облигации МТС сообщило, что клиент будет получать доход, рассчитанный по текущей ставке, в каждом купонном периоде, что не соответствовало действительности. Кроме того, в качестве преимущества сервиса компания указала возможность вывести деньги в любой момент, тогда как фактически вывод средств может составлять до трех рабочих дней.
В таких действиях компаний служба усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.
В свою очередь ПАО "СДМ-Банк" при открытии срочного пополняемого вклада "Накопительный счет" не указывало полные сведения об ограничениях по его пополнению.
Действующие правила предусматривают как минимальную, так и максимальную сумму пополнения. Однако в заявлении на открытие счета банк привел информацию только о минимальной сумме.
ФАС России предупредила компании о необходимости разместить в официальных источниках полную информацию о предоставляемых услугах, а также исключить подобную практику в будущем. Срок исполнения предупреждений – 10 дней с момента получения.
В случае неисполнения предупреждений ФАС России возбудит в отношении ПАО "СДМ-Банк" и МТС антимонопольные дела.
