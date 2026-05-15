Блокада Ормуза рискует вызвать нехватку лекарств в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2026
22:45 15.05.2026
Tribune: ЕС может столкнуться с нехваткой лекарств из-за блокады Ормуза

© REUTERS / Stringer — Корабли и лодки в Ормузском проливе
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
  • Блокада Ормузского пролива и рост цен на продукцию нефтехимической промышленности создают угрозу для глобальной цепочки поставок, что может привести к нехватке некоторых лекарств в странах ЕС.
  • Почти 80% важнейших ингредиентов для производства антибиотиков и парацетамола европейские фармацевтические компании закупают в Китае и Индии, а сложности с получением нефтепродуктов из-за блокады пролива осложняют ситуацию.
ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Страны Европейского союза (ЕС) рискуют столкнуться с нехваткой ряда лекарств в случае продолжения блокады Ормузского пролива на фоне своей зависимости от азиатских государств в вопросах поставок сырья для фармацевтической промышленности, пишет в пятницу французская газета Tribune.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
"Блокада Ормузского пролива и стремительный рост цен на продукцию нефтехимической (промышленности – ред.) создают угрозу для глобальной цепочки поставок. Страны ЕС, зависящие на 80% от стран Азии в вопросах поставок… сырья для фармацевтической промышленности, могут столкнуться с нехваткой некоторых лекарств", – говорится в публикации.
По информации издания, нестабильная ситуация в проливе на фоне кризиса вокруг Ирана, которая вызвала рост цен на нефть и газ, необходимые для фармацевтической промышленности, рискует затруднить поставки из региона лекарств, а не только топлива и удобрений. Замедление работы аэропортов стран региона затрудняют поставки лекарств и их ингредиентов в Европу.
Сложившаяся ситуация рискует, в частности, вызвать в странах Европы нехватку ряда антибиотиков и парацетамола. Почти 80% важнейших ингредиентов для их производства европейские фармацевтические компании закупают в Китае и Индии. Сложности в этих странах с получением нефтепродуктов из-за блокады пролива лишь осложняют ситуацию. Кроме того, некоторое сырье (этилен, мочевина и парафин) закупается странами ЕС напрямую из стран Персидского залива, уточняет Tribune.
"Европа перенесла производство… недорогих лекарств (в страны Азии – ред.) по экономическим соображениям. В результате мы стали очень зависимы от этого региона", – приводит газета слова экономиста парижского Центра перспективных исследований и международной информации (CEPII) Дениза Юнала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
