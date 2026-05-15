Россия не напрашивается на переговорные процессы с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2026
10:49 15.05.2026 (обновлено: 13:04 15.05.2026)
Россия не напрашивается на переговорные процессы с Европой, заявил Лавров

Лавров: Россия не напрашивается ни на какие переговорные процессы с Европой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не напрашивается на переговорные процессы с Европой, заявил Сергей Лавров.
  • Москва готова к диалогу, но не будет бегать и умолять о нем, отметил министр иностранных дел России.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Россия не напрашивается ни на какие переговорные процессы с Европой, Москва готова к диалогу, но не будет бегать и умолять о нем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента (РФ Владимира - ред.) Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять", - сказал Лавров на подходе к российским СМИ.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
Позже президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
