Россия не напрашивается на переговорные процессы с Европой, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Россия не напрашивается ни на какие переговорные процессы с Европой, Москва готова к диалогу, но не будет бегать и умолять о нем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".

Позже президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.