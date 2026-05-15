06:59 15.05.2026 (обновлено: 18:27 15.05.2026)
"Сошли с ума". В США раскрыли, что Польша задумала против России

Аналитик Уилкерсон: перевод войск США из ФРГ в Польшу грозит новым конфликтом

Американские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что из-за США и Польши в Европе может возникнуть новый конфликт.
  • Уилкерсон отметил, что рассматривается возможность размещения американских войск в Польше после их вывода из Германии, что может привести к новой эскалации.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Из-за США и Польши в Европе может возникнуть новый конфликт, заявил полковник Сухопутных войск Соединенных Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Сейчас польское правительство рассматривает возможность предложить США стать новой Германией. <…> А теперь вспомните о германо-польских отношениях за последние 100 с лишним лет. О российско-польских отношениях за тот же период. И представьте, что США, выводящие свои войска из Германии, размещают их в Польше. Это всерьез рассматривается. Это буквально новая эскалация. Это разрушительная эскалация", — отметил он.
По оценке Уилкерсона, поведение польского правительства в сложившейся ситуации говорит о его неадекватности.
"Это лишь показывает, как быстро мы движемся по пути к глобальному конфликту. И люди, с которыми я разговаривал в Польше на эту тему, считают, что их власти сошли с ума. Совершенно сошли с ума", — добавил эксперт.
В конце апреля президент США Дональд Трамп объявил о возможном сокращении военного контингента в Германии. Вскоре официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из страны пять тысяч военных в течение года-полутора.
Заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий 10 мая заявил в эфире радиостанции RMF FM, что его страна готова принять на своей территории этих военных.
В миреСШАПольшаГерманияДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
