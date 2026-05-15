Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс заявил, что у России нет агрессивных намерений в отношении Европы.
- Эксперт выразил скепсис относительно способности европейских стран противостоять России на поле боя и отметил нелогичность подготовки Европы к войне с Россией.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Европы, для нее нет смысла воевать с ЕС, заявил политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала.
При этом эксперт выразил скепсис в отношении способности европейских стран противостоять России на поле боя.
"Сейчас много говорят, что Европа готовится к войне с Россией через три года. <…> Звучит нелепо. <…> Европа никак не сможет подготовиться к войне с крупной военной силой за три года. У них просто нет для этого ресурсов. <…> К тому же исторически те, кто начинал войну с Россией, обычно плохо заканчивали. <…> Им не нужны дешевые российские нефть и газ, но при этом они хотят воевать с Россией? Это просто нелогично", — пояснил Робертс.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.