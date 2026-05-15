05:56 15.05.2026 (обновлено: 07:02 15.05.2026)
"Они хотят воевать". На Западе сделали признание о конфликте с Россией

Аналитик Робертс: для России нет смысла начинать войну с Европой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Московский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 15.05.2026
Московский Кремль.. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс заявил, что у России нет агрессивных намерений в отношении Европы.
  • Эксперт выразил скепсис относительно способности европейских стран противостоять России на поле боя и отметил нелогичность подготовки Европы к войне с Россией.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Европы, для нее нет смысла воевать с ЕС, заявил политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала.
России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Это просто не имеет смысла. <…> Им это ничего не даст. А вот от торговли, от заключения сделок они как раз выигрывают", — отметил он.
При этом эксперт выразил скепсис в отношении способности европейских стран противостоять России на поле боя.
"Сейчас много говорят, что Европа готовится к войне с Россией через три года. <…> Звучит нелепо. <…> Европа никак не сможет подготовиться к войне с крупной военной силой за три года. У них просто нет для этого ресурсов. <…> К тому же исторически те, кто начинал войну с Россией, обычно плохо заканчивали. <…> Им не нужны дешевые российские нефть и газ, но при этом они хотят воевать с Россией? Это просто нелогично", — пояснил Робертс.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреРоссияЕвропаМоскваПол Крейг РобертсСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
