08:35 15.05.2026 (обновлено: 10:44 15.05.2026)
Ермак находится в СИЗО в платной камере, рассказал адвокат

© AP Photo / Dan Bashakov — Андрей Ермак в суде
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
  • Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в СИЗО в платной камере, сообщил его адвокат.
  • Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого обвиняют в легализации денег на строительстве элитного жилья, находится в СИЗО в платной камере, сообщил его адвокат Игорь Фомин.
"Я знаю, что мы ему проплатили там камеру. <…> Я лично проплатил", — приводит слова защитника украинский телеканал "Общественное".

На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Ермак утверждает, что таких денег у него нет.
В деле фигурируют еще шесть человек. Имена не раскрывались, но, по данным издания "Страна.ua", один из них — бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого также обвиняют во взятках, а другой — Тимур Миндич, друг и соратник Зеленского.
