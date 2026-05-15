Ермак находится в СИЗО в платной камере, рассказал адвокат

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого обвиняют в легализации денег на строительстве элитного жилья, находится в СИЗО в платной камере, сообщил его адвокат Игорь Фомин.

"Я знаю, что мы ему проплатили там камеру. <…> Я лично проплатил", — приводит слова защитника украинский телеканал "Общественное".

На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Ермак утверждает, что таких денег у него нет.