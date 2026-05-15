На участие в праймериз ЕР подали заявки 535 участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более четырех тысяч кандидатов зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму.
- От бойцов спецоперации поступило 535 заявок на участие в праймериз «Единой России».
- На сайте предварительного голосования до 29 мая продолжается регистрация избирателей, на данный момент в системе зарегистрированы более восьми миллионов человек.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более четырех тысяч кандидатов зарегистрировались для участия в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму, от бойцов спецоперации поступило 535 заявок, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
В пресс-службе "Единой России" сообщили о завершении регистрации кандидатов на участие в предварительном голосовании партии по выборам в Государственную думу.
"В предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму участвуют 4,4 тысячи кандидатов. От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни", - сказал Якушев, слова которого приводит пресс-служба ЕР.
Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что участники СВО - серьезный потенциал для партии, поскольку они обладают опытом, принципиальностью и доверием общества и могут усилить систему госуправления.
В партии рассказали, что всего 20% заявок на предварительное голосование - от действующих депутатов, а почти половина участников предварительного голосования – беспартийные.
"Малый и средний бизнес, коммерческий сектор представляют треть кандидатов, 12% - педагоги. Каждый десятый – представитель социальной сферы и общественности, 4% участников – врачи", - сообщили в ЕР.
На сайте предварительного голосования до 29 мая продолжается регистрация избирателей, на данный момент в системе зарегистрированы более восьми миллионов человек.