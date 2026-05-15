Энергодар подвергся массированному налету FPV-дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Массированному налету дронов ВСУ подвергся Энергодар в Запорожской области в ночь на пятницу, под ударами оказались АЗС, гражданская инфраструктура, жилой сектор, повреждено несколько домов и машины, сообщил глава города Максим Пухов.

« "Город подвергся массированному налету FPV-дронов. Противник целенаправленно бил по гражданским объектам" , - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".

Как сообщил глава города, первые прилеты начались еще до полуночи и продолжались до самого утра, под ударом оказались вышки сотовой связи, автомобильная стоянка, автозаправочная станция (АЗС), гражданская инфраструктура и жилой сектор.