Почти сто беспилотников ночью атаковали Рязанскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рязанскую область ночью атаковали 99 вражеских дронов.
- Погибли четыре человека, еще 28 — пострадали.
- Повреждения получили два многоэтажных дома, на территории одного из промышленных предприятий вспыхнул пожар.
ТУЛА, 15 мая — РИА Новости. Почти сто украинских БПЛА совершили налет на Рязанскую область ночью, сообщил губернатор Павел Малков.
«
"Атаковали 99 вражеских дронов", — написал он в канале на платформе "Макс".
При ударах погибли четыре человека, еще 28 пострадали.
В Рязани два многоэтажных дома получили повреждения. На территории одного из промышленных предприятий вспыхнул пожар, его локализовали.
В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия. Для нуждающихся развернули пункты временного размещения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18