Почти сто беспилотников ночью атаковали Рязанскую область
11:21 15.05.2026 (обновлено: 14:53 15.05.2026)
Почти сто беспилотников ночью атаковали Рязанскую область

Рязанскую область ночью атаковали 99 вражеских дронов

Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
ТУЛА, 15 мая — РИА Новости. Почти сто украинских БПЛА совершили налет на Рязанскую область ночью, сообщил губернатор Павел Малков.
"Атаковали 99 вражеских дронов", — написал он в канале на платформе "Макс".
При ударах погибли четыре человека, еще 28 пострадали.
В Рязани два многоэтажных дома получили повреждения. На территории одного из промышленных предприятий вспыхнул пожар, его локализовали.
В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия. Для нуждающихся развернули пункты временного размещения.
