Почти сто беспилотников ночью атаковали Рязанскую область

ТУЛА, 15 мая — РИА Новости. Почти сто украинских БПЛА совершили налет на Рязанскую область ночью, сообщил губернатор Павел Малков.

« "Атаковали 99 вражеских дронов", — написал он в канале на платформе " Макс ".

При ударах погибли четыре человека, еще 28 пострадали.

В Рязани два многоэтажных дома получили повреждения. На территории одного из промышленных предприятий вспыхнул пожар, его локализовали.