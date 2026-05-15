Бойцы "Севера" уничтожили 15 станций РЭБ ВСУ под Харьковом за неделю

- Операторы FPV-дронов группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.
- Удары наносятся по комплексам РЭБ, генераторам, обеспечивающим их питание, и по личному составу, обслуживающему оборудование.
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Фунтик".
По его словам, удары наносятся как по самим комплексам РЭБ, так и по генераторам, обеспечивающим их питание, а также по личному составу, обслуживающему оборудование.
"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении. Операторы разведывательных и ударных БПЛА круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника", - сказал командир.
Он отметил, что уничтожение станций радиоэлектронной борьбы позволяет российским подразделениям активнее применять различные типы разведывательных и ударных дронов. Для координации действий используются штатные средства связи, управление ведется круглосуточно, а объективный контроль осуществляется в режиме реального времени через стабильное интернет-соединение в системах и приложениях Минобороны РФ.