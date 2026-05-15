Бойцы "Севера" уничтожили 15 станций РЭБ ВСУ под Харьковом за неделю

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Фунтик".

По его словам, удары наносятся как по самим комплексам РЭБ, так и по генераторам, обеспечивающим их питание, а также по личному составу, обслуживающему оборудование.