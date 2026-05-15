Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили 15 станций РЭБ ВСУ под Харьковом за неделю - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 15.05.2026
Бойцы "Севера" уничтожили 15 станций РЭБ ВСУ под Харьковом за неделю

Операторы FPV-дронов уничтожили 15 станций РЭБ ВСУ под Харьковом за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.
  • Удары наносятся по комплексам РЭБ, генераторам, обеспечивающим их питание, и по личному составу, обслуживающему оборудование.
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Фунтик".
По его словам, удары наносятся как по самим комплексам РЭБ, так и по генераторам, обеспечивающим их питание, а также по личному составу, обслуживающему оборудование.
«
"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении. Операторы разведывательных и ударных БПЛА круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника", - сказал командир.
Он отметил, что уничтожение станций радиоэлектронной борьбы позволяет российским подразделениям активнее применять различные типы разведывательных и ударных дронов. Для координации действий используются штатные средства связи, управление ведется круглосуточно, а объективный контроль осуществляется в режиме реального времени через стабильное интернет-соединение в системах и приложениях Минобороны РФ.
Женщина в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Мирные жители покидают приграничье в Харьковской области из-за боевиков ВСУ
Вчера, 06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала