В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки вражеского БПЛА на автомобиль в селе Нечаевка Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Ранее оперштаб сообщал о четырех раненых при атаке ВСУ жителях региона.
"В селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что атакованный автомобиль сгорел.
