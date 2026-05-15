10:32 15.05.2026 (обновлено: 10:34 15.05.2026)
Дрон залетел в воздушное пространство Финляндии

Кохвакка: по меньшей мере один дрон залетел в пространство Финляндии в пятницу

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии, заявил глава департамента МВД республики Кохвакка.
  • Финские власти утром получали сообщения о беспилотниках, из-за чего был закрыт столичный аэропорт.
  • С конца марта неоднократно сообщалось об обнаружении беспилотников, предположительно, украинского происхождения.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии в пятницу утром, заявил глава спасательного департамента МВД республики Киммо Кохвакка.
Финские власти утром получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, был закрыт столичный аэропорт. Около 7 утра власти сообщили, что угроза дронов миновала.
"По имеющимся на данный момент сведениям, по меньшей мере один беспилотник залетел в Финляндию", - сообщил Кохвакка агентству STT.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
