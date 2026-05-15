МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии в пятницу утром, заявил глава спасательного департамента МВД республики Киммо Кохвакка.

Финские власти утром получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, был закрыт столичный аэропорт. Около 7 утра власти сообщили, что угроза дронов миновала.