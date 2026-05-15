На это не рассчитывали. США невольно сыграли на руку России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Доллар переживает не лучшие времена — прежнего доверия к главной резервной валюте мира уже нет. Геополитическая нестабильность это только усугубила. Рубль и юань, напротив, сейчас вроде бы в выигрыше. Однако эксперты предупреждают: ситуация может резко измениться.

Положительная динамика

Впервые с февраля 2023-го курс доллара к юаню опустился ниже 6,8. Эта пара служит основным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли из-за приостановки торгов на Московской бирже летом 2024-го.

И действительно, рубль заметно укрепился, достигнув трехлетнего максимума: 73,34 за доллар.

В целом же индекс доллара (DXY) к корзине основных валют просел за год на 2,47 процента. А за все время наблюдений с 1967-го — на 17,88 процента. Пик пришелся на 1980-е, провалы были в 1992, 2008 и 2011-м.

Теперь мировые центробанки страхуются от рисков и все чаще предпочитают классической резервной валюте и американским трежерис безопасные вложения в золото. Кроме того, в международной торговле увеличивается доля расчетов в национальных денежных единицах. Эксперты заговорили о дедолларизации глобальной экономики.

Война с Ираном это ускорила. "Из-за ситуации в Ормузском проливе расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей переходят в юань. О чем это говорит? События последних лет стимулируют страны искать более надежные инструменты. Как раз национальные валюты выглядят предпочтительнее", — отметил министр финансов Антон Силуанов.

В первую очередь выигрывает юань. Преимущественно благодаря китайским закупкам, но и другие страны помогают, особенно если сталкиваются с политическим давлением.

Ключ к успеху

Укрепление рубля экономисты объясняют удачным сочетанием внешних и внутренних факторов.

"Прежде всего, рынок не увидел со стороны Минфина достаточно масштабных операций в рамках бюджетного правила, которые могли бы заметно изменить баланс спроса и предложения в пользу иностранной валюты. Сказывается и высокая ключевая ставка: рублевые инструменты по-прежнему привлекательны для размещения средств, тем более что интерес к депозитам и облигациям сохраняется", — объясняет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Финансовый аналитик Никита Коньшин дополнительно отмечает эффект от замедления российской экономики. "Непростая ситуация в мире при жесткой денежно-кредитной политике ЦБ снижает спрос на импорт, способствуя ослаблению интереса к доллару", — говорит он. Кроме того, рубль поддерживают ожидания деэскалации конфликта на Украине, добавляет эксперт.

Наконец, высокие цены на нефть увеличивают профицит торгового баланса, валютную выручку экспортеров и, как следствие, предложение валюты на рынке.

Несмотря ни на что

Но все это временно, соглашаются экономисты.

Силуанов отметил крайнюю нестабильность на сырьевом рынке и подчеркнул: важно обеспечить госрасходы при любых сценариях, а потому Минфин считает необходимым ужесточить бюджетное правило и снизить цену отсечения на нефть. Сейчас это 59 долларов за баррель — все, что выше этой планки, уходит в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

"Цена отсечки должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть. Недавно мы убедились в том, что цены могут снижаться до нуля или даже уйти в минус. Важно, чтобы при любом раскладе расходы бюджета были обеспечены источниками финансирования", — сказал министр.

Ужесточение бюджетного правила повысит устойчивость экономики к ценовым просадкам энергоресурсов.

Кстати, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США уже понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год с 96 до 94,85 доллара за баррель. А в 2027-м — до 79,39. По WTI — с 87,41 до 85,68 и 74,39 соответственно.

Точка баланса

В ближайшей же перспективе аналитики не ждут урегулирования на Ближнем Востоке и резкого ослабления курса рубля на фоне нефтяных просадок. Впрочем, и продолжение укрепления тоже считают маловероятным.

В мае рубль будет колебаться в пределах 72-76 за доллар, 85-89 за евро, 10,6-11,3 за юань, полагает Шнейдерман. "Не исключены и краткосрочные движения за эти диапазоны на фоне низкой ликвидности и эмоциональной реакции рынка. Так, до лета доллар может просесть за уровень в 72 рубля", — уточняет он.

Коньшин допускает перемещение в коридор от 70 до 72, если факторы поддержки рубля сохранятся или добавится позитив по украинскому кризису.

Заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков отмечает: такой крепкий рубль не в интересах национальной экономики. Конечно, слабеет инфляционное давление за счет удешевления импорта, уменьшаются затраты компаний, зависящих от импортных компонентов, и повышается покупательная способность населения при поездках за рубеж. Но сокращаются рублевые доходы бюджета при неизменных долларовых ценах на сырье, что создает проблемы экспортерам и снижает конкурентоспособность несырьевого экспорта.