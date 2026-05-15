Рейтинг@Mail.ru
На это не рассчитывали. США невольно сыграли на руку России - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.05.2026 (обновлено: 10:51 15.05.2026)
На это не рассчитывали. США невольно сыграли на руку России

Шнейдерман: в мае курс доллара останется в коридоре 72-76 рублей

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Доллар переживает не лучшие времена — прежнего доверия к главной резервной валюте мира уже нет. Геополитическая нестабильность это только усугубила. Рубль и юань, напротив, сейчас вроде бы в выигрыше. Однако эксперты предупреждают: ситуация может резко измениться.

Положительная динамика

Впервые с февраля 2023-го курс доллара к юаню опустился ниже 6,8. Эта пара служит основным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли из-за приостановки торгов на Московской бирже летом 2024-го.
И действительно, рубль заметно укрепился, достигнув трехлетнего максимума: 73,34 за доллар.
В целом же индекс доллара (DXY) к корзине основных валют просел за год на 2,47 процента. А за все время наблюдений с 1967-го — на 17,88 процента. Пик пришелся на 1980-е, провалы были в 1992, 2008 и 2011-м.
Теперь мировые центробанки страхуются от рисков и все чаще предпочитают классической резервной валюте и американским трежерис безопасные вложения в золото. Кроме того, в международной торговле увеличивается доля расчетов в национальных денежных единицах. Эксперты заговорили о дедолларизации глобальной экономики.
© AP Photo / Richard DrewНа фондовой бирже в Нью-Йорке
Фондовая биржа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Richard Drew
На фондовой бирже в Нью-Йорке
Война с Ираном это ускорила. "Из-за ситуации в Ормузском проливе расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей переходят в юань. О чем это говорит? События последних лет стимулируют страны искать более надежные инструменты. Как раз национальные валюты выглядят предпочтительнее", — отметил министр финансов Антон Силуанов.
В первую очередь выигрывает юань. Преимущественно благодаря китайским закупкам, но и другие страны помогают, особенно если сталкиваются с политическим давлением.

Ключ к успеху

Укрепление рубля экономисты объясняют удачным сочетанием внешних и внутренних факторов.
"Прежде всего, рынок не увидел со стороны Минфина достаточно масштабных операций в рамках бюджетного правила, которые могли бы заметно изменить баланс спроса и предложения в пользу иностранной валюты. Сказывается и высокая ключевая ставка: рублевые инструменты по-прежнему привлекательны для размещения средств, тем более что интерес к депозитам и облигациям сохраняется", — объясняет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Американский нефтяник - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Закончится в любой момент. Мир готовится к новой реальности
12 мая, 08:00
Финансовый аналитик Никита Коньшин дополнительно отмечает эффект от замедления российской экономики. "Непростая ситуация в мире при жесткой денежно-кредитной политике ЦБ снижает спрос на импорт, способствуя ослаблению интереса к доллару", — говорит он. Кроме того, рубль поддерживают ожидания деэскалации конфликта на Украине, добавляет эксперт.
Наконец, высокие цены на нефть увеличивают профицит торгового баланса, валютную выручку экспортеров и, как следствие, предложение валюты на рынке.

Несмотря ни на что

Но все это временно, соглашаются экономисты.
Силуанов отметил крайнюю нестабильность на сырьевом рынке и подчеркнул: важно обеспечить госрасходы при любых сценариях, а потому Минфин считает необходимым ужесточить бюджетное правило и снизить цену отсечения на нефть. Сейчас это 59 долларов за баррель — все, что выше этой планки, уходит в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр финансов России Антон Силуанов
"Цена отсечки должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть. Недавно мы убедились в том, что цены могут снижаться до нуля или даже уйти в минус. Важно, чтобы при любом раскладе расходы бюджета были обеспечены источниками финансирования", — сказал министр.
Ужесточение бюджетного правила повысит устойчивость экономики к ценовым просадкам энергоресурсов.
Кстати, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США уже понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год с 96 до 94,85 доллара за баррель. А в 2027-м — до 79,39. По WTI — с 87,41 до 85,68 и 74,39 соответственно.
Золотая монета номиналом 50 тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Неожиданные итоги. Россия подсчитывает прибыль, а США — убытки
29 апреля, 08:00

Точка баланса

В ближайшей же перспективе аналитики не ждут урегулирования на Ближнем Востоке и резкого ослабления курса рубля на фоне нефтяных просадок. Впрочем, и продолжение укрепления тоже считают маловероятным.
В мае рубль будет колебаться в пределах 72-76 за доллар, 85-89 за евро, 10,6-11,3 за юань, полагает Шнейдерман. "Не исключены и краткосрочные движения за эти диапазоны на фоне низкой ликвидности и эмоциональной реакции рынка. Так, до лета доллар может просесть за уровень в 72 рубля", — уточняет он.
Коньшин допускает перемещение в коридор от 70 до 72, если факторы поддержки рубля сохранятся или добавится позитив по украинскому кризису.
© РИА Новости / Пелагия ТихоноваМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Монеты номиналом один рубль
Заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков отмечает: такой крепкий рубль не в интересах национальной экономики. Конечно, слабеет инфляционное давление за счет удешевления импорта, уменьшаются затраты компаний, зависящих от импортных компонентов, и повышается покупательная способность населения при поездках за рубеж. Но сокращаются рублевые доходы бюджета при неизменных долларовых ценах на сырье, что создает проблемы экспортерам и снижает конкурентоспособность несырьевого экспорта.
Аналитики сходятся во мнении, что наиболее привлекательным для России выглядит курс рубля в диапазоне 80-82 за доллар. Это обеспечит достаточные рублевые доходы бюджета при ценах на нефть выше 60 долларов за баррель, сдержит инфляцию без избыточного давления на импорт и сохранит стимулы для несырьевого экспорта. Так что неизбежное снижение нефтяных котировок и некоторое ослабление национальной валюты не станут проблемой для экономики страны.
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Московская биржаBrentИранОрмузский проливРубльДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала