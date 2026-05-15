Дмитриев назвал "Альтернативу для Германии" надеждой для немцев

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" надеждой для немцев.
"Альтернатива для Германии" стала надеждой для немцев", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикацию лидера партии Алисы Вайдель о росте рейтинга партии в различных регионах.