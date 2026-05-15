Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, раненной в Подмосковье

17:23 15.05.2026 (обновлено: 21:24 15.05.2026)
Мишонова: с раненной в Подмосковье семилетней девочкой будет работать психолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семилетняя девочка, раненная в Подмосковье, восстанавливается дома.
  • Уполномоченный по правам ребенка в Московской области сообщила, что с девочкой будет работать психолог.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Раненная в Подмосковье семилетняя девочка будет работать с психологом, сейчас ребенок восстанавливается дома, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По данным СК России и МВД, 21-летний мужчина в четверг вечером в Наро-Фоминском городском округе ранил ножом семилетнюю девочку, которая гуляла с сестрой. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«

"Поговорила с папой девочки. Ей оказали первую помощь в нашей клинике Рошаля. Сейчас она дома. Восстанавливается. Договорились, что с ребенком будет работать психолог", — написала Мишонова в своем канале на платформе "Макс".

Она также выразила уверенность в том, что нападавший понесет заслуженное наказание.
