Девочке, раненной в Подмосковье, оказали медпомощь и отпустили домой

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Семилетняя девочка, раненная в Подмосковье, была доставлена в Центр имени Рошаля, необходимая помощь оказана, ребенок уже выписан, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в подмосковном Наро-Фоминском городском округе мужчина ранил ножом семилетнюю девочку, он задержан, возбуждено уголовное дело.
"Пострадавшая была госпитализирована в ДНКЦ им. Л.М. Рошаля. Проведен медицинский осмотр, оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент девочка выписана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок находится под амбулаторным наблюдением врача по месту жительства.