Девочке, раненной в Подмосковье, оказали медпомощь и отпустили домой - РИА Новости, 15.05.2026
11:05 15.05.2026 (обновлено: 11:08 15.05.2026)
Девочке, раненной в Подмосковье, оказали медпомощь и отпустили домой

Раненную в Наро-Фоминске девочку выписали из Центра Рошаля после оказания помощи

© РИА Новости / Илья Питалев
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семилетняя девочка была ранена в Наро-Фоминском городском округе Московской области.
  • Девочке оказали необходимую медицинскую помощь в Центре имени Рошаля и выписали домой.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Семилетняя девочка, раненная в Подмосковье, была доставлена в Центр имени Рошаля, необходимая помощь оказана, ребенок уже выписан, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в подмосковном Наро-Фоминском городском округе мужчина ранил ножом семилетнюю девочку, он задержан, возбуждено уголовное дело.
"
"Пострадавшая была госпитализирована в ДНКЦ им. Л.М. Рошаля. Проведен медицинский осмотр, оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент девочка выписана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок находится под амбулаторным наблюдением врача по месту жительства.
