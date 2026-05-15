14:25 15.05.2026
В Госдуме рассказали о мерах соцподдержки для семей с детьми

Тутова: готовность к родительству требует системной поддержки на всех уровнях

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В регионах России действуют различные меры поддержки для семей с детьми, включая комнаты матери и ребенка в вузах, услуги социальных нянь и бесплатные пункты проката детских принадлежностей, сообщила член комитета Госдумы по просвещению, руководитель всероссийской общественной организации "Воспитатели России" Лариса Тутова.
  • В 2026 году в России стартует федеральный проект "Школа будущих родителей" для студентов вузов.
  • Образовательные учреждения все активнее вовлекают родителей в воспитательный процесс, наблюдается усиление роли партнерства семьи и школы.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В регионах действуют различные меры поддержки для семей с детьми, включая комнаты матери и ребенка в вузах, услуги социальных нянь и бесплатные пункты проката детских принадлежностей, сообщила член комитета Госдумы по просвещению, руководитель всероссийской общественной организации "Воспитатели России" Лариса Тутова.
"В ряде субъектов РФ действуют меры поддержки: комнаты матери и ребенка в вузах, услуги социальных нянь, бесплатные пункты проката детских принадлежностей, материальные выплаты молодым семьям. Педагогическое образование родителей становится обязательным элементом образовательной политики", - сказала Тутова "Парламентской газете".
По ее словам, если раньше подготовка к родительству была делом сугубо личным или семейным, то сегодня она становится частью государственной образовательной и социальной политики.
Парламентарий напомнила, что в 2026 году в России стартует федеральный проект "Школа будущих родителей" для студентов вузов.
"Курс направлен на формирование семейных ценностей, родительских компетенций, включает обучение практическим навыкам, в том числе по уходу за детьми. Занятия будут вести практикующие специалисты - педиатры, психологи, репродуктологи", - добавила она.
По ее словам, психологическая готовность к тому, чтобы стать "папой и мамой", не менее важна, чем практические навыки, и требует системной поддержки на всех уровнях.
"Кроме того, мы наблюдаем усиление роли партнерства семьи и школы: образовательные учреждения все активнее вовлекают родителей в воспитательный процесс. Эту работу еще предстоит систематизировать", - заключила она.
