В Десне нашли тело второго мальчика недалеко от первого
18:44 15.05.2026 (обновлено: 18:45 15.05.2026)
В Десне нашли тело второго мальчика недалеко от первого

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Брянске два мальчика провалились под лед реки Десна в Бежицком районе 20 января.
  • 8 февраля добровольцы нашли тело одного из пропавших детей.
  • Недалеко от места обнаружения первого тела найдено тело второго мальчика.
БРЯНСК, 15 мая – РИА Новости. Тело второго из мальчиков, провалившихся под лед реки Десна в Брянске в январе, нашли недалеко от места, где обнаружили тело первого, рассказали РИА Новости в ГУМЧС по региону.
В пятницу СУСК России по Брянской области сообщило об обнаружении в Десне тела мальчика, провалившегося под лед 20 января.
"Тело найдено недалеко от того места, где был обнаружено тело первого из пропавших детей", - рассказали в главке.
По словам собеседника, тело нашли в Бежицком районе, ниже по течению реки от того места, где произошла трагедия. Обнаружил его на поверхности воды инспектор ГИМС, который патрулировал реку.
Брянская городская администрация 20 января сообщила, что водолазы ищут двух детей, которые провалились под лед реки Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, два мальчика катались на ватрушке с крутого берега и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Пресс-служба МЧС России по региону 8 февраля сообщила, что добровольцы нашли тело одного из пропавших детей.
