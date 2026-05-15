В союзе садоводов рассказали, должны ли дачники платить взносы

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Собственники дачных участков обязаны платить взносы на нужды СНТ, так как некоммерческая организация не может зарабатывать, рассказал РИА Новости председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов.

"СНТ - это некоммерческая организация, она не может зарабатывать, но там есть председатель, там есть сторож, там есть бухгалтер. Им нужна зарплата. Нужно ремонтировать забор, нужно ремонтировать скважину, чаще всего нужно заниматься электричеством, соблюдать пожарную безопасность - на это все нужны деньги. Все эти деньги идут из членских взносов", - сказал Туманов

Он пояснил, что игнорировать сборы нельзя. "То есть не платить членский взнос нельзя, имея участок, вы обязаны платить членские взносы", - добавил Туманов.

Он также рассказал, что помимо членских взносов для покрытия расходов и обеспечения деятельности объединения в СНТ имеют место целевые взносы. Их также необходимо платить в случае, если собрание членов товарищества приняло решение о сборе средств.