В союзе садоводов рассказали, должны ли дачники платить взносы - РИА Новости, 15.05.2026
04:41 15.05.2026
В союзе садоводов рассказали, должны ли дачники платить взносы

РИА Новости: собственники дачных участков обязаны платить взносы на нужды СНТ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Дачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собственники дачных участков обязаны платить взносы на нужды СНТ, так как это некоммерческая организация и у нее нет другого источника доходов.
  • Игнорировать сборы нельзя: имея участок, вы обязаны платить членские взносы.
  • Помимо членских взносов в СНТ имеют место целевые взносы, которые также необходимо платить в случае решения собрания членов товарищества о сборе средств.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Собственники дачных участков обязаны платить взносы на нужды СНТ, так как некоммерческая организация не может зарабатывать, рассказал РИА Новости председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов.
"СНТ - это некоммерческая организация, она не может зарабатывать, но там есть председатель, там есть сторож, там есть бухгалтер. Им нужна зарплата. Нужно ремонтировать забор, нужно ремонтировать скважину, чаще всего нужно заниматься электричеством, соблюдать пожарную безопасность - на это все нужны деньги. Все эти деньги идут из членских взносов", - сказал Туманов.
Он пояснил, что игнорировать сборы нельзя. "То есть не платить членский взнос нельзя, имея участок, вы обязаны платить членские взносы", - добавил Туманов.
Он также рассказал, что помимо членских взносов для покрытия расходов и обеспечения деятельности объединения в СНТ имеют место целевые взносы. Их также необходимо платить в случае, если собрание членов товарищества приняло решение о сборе средств.
"Целевые взносы - на какую-то определенную цель. Вы решаете построить, допустим, детскую площадку, где-то отремонтировать дорогу. То, что не входит в текущую деятельность – это целевые взносы. Да, никуда от этого не деться", - заключил Туманов.
Андрей Туманов | Общество | Дача
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
