10:00 15.05.2026
Черемин возглавит делегацию Москвы на X российско-китайском ЭКСПО

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин возглавит делегацию в Харбин, в рамках визита запланировано участие в X российско-китайском ЭКСПО, а также проведение "Дней Москвы в Харбине", сообщает пресс-служба департамента.
X российско-китайское ЭКСПО пройдет с 17 по 21 мая. Это важная международная площадка для развития межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем. Участие Москвы направлено на демонстрацию инвестиционного, промышленного и технологического потенциала столицы, а также на расширение практического взаимодействия с китайскими регионами.
В день открытия Черемин примет участие в официальном обходе экспозиции с посещением стендов регионов-экспонентов, а также представит стенд правительства Москвы, где выступит с докладом о развитии сотрудничества между российской столицей и Китаем, охватывающим экономические, транспортные и гуманитарные проекты. Экспозиция столицы представит показатели социально-экономического развития города, современные решения в сфере цифровизации, транспорта и городской среды, а также примеры научного и гуманитарного взаимодействия.
В рамках деловой программы запланировано участие в VI Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству, а также в панельной дискуссии "Москва – Харбин: перспективы развития делового, внешнеэкономического и инвестиционного сотрудничества". Кроме того, делегация примет участие в специализированной конференции "Современные практики устойчивого развития городов" и российско-китайской конференции по торгово-экономическому сотрудничеству.
Параллельно с деловой программой ЭКСПО в Харбине пройдут "Дни Москвы", организованные департаментом внешнеэкономических и международных связей столицы. Программа охватывает деловые, культурные, образовательные и спортивные мероприятия.
В числе событий – конференция "Мост памяти: Москва – Харбин", которую сопроводят книжная выставка "Москва и Харбин – хранители памяти", фотовыставка "Парад Победы в Харбине" и выставка "По русским адресам Харбина". Также запланирован показ документального фильма "Вспоминая русский Харбин".
Отдельное внимание будет уделено памятным мероприятиям, церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении северо-востока Китая.
В рамках визита также состоится встреча с руководством Харбина, по итогам которой планируется подписание новой программы сотрудничества между Москвой и Харбином на 2027–2029 годы.
 
