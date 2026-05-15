ВС России взяли под контроль населенный пункт Чайковка Харьковской области.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Армия России установила контроль над Чайковкой Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили Чайковку в Харьковской области
"Вчера в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
22 июня 2022, 17:18