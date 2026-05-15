Бывший гендир кремлевского комбината раскрыл рецепт окрошки на пиве

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Федерации рестораторов и отельеров России, бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский" Игорь Бухаров в беседе с РИА Новости рассказал, что любит готовить окрошку на безалкогольном пиве, поскольку квас в магазинах стал слишком сладким.

« "Сегодня живого, белого кваса, который пузырится, из ржаной муки или ржаного хлеба, по сути, не купить. В основном то, что сегодня делают - это наше подобие "Кока-колы". Тот квас, который продается в магазинах, в нем очень много сахара. Поэтому мне, например, нравится окрошка на светлом безалкогольном пиве - там есть вкус", - сказал Бухаров

Он отметил, что в каждой семье свой рецепт окрошки, поэтому ингредиенты могут быть самые разные. По его словам, для окрошки можно использовать и обычное пиво, но в меру.