Бывший гендир кремлевского комбината раскрыл рецепт окрошки на пиве
03:10 15.05.2026
© Depositphotos.com / lisovskaya — Окрошка
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский" Игорь Бухаров посоветовал окрошку на безалкогольном пиве.
  • Он уточнил, что можно использовать и обычное пиво, но в ограниченном количестве.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Федерации рестораторов и отельеров России, бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский" Игорь Бухаров в беседе с РИА Новости рассказал, что любит готовить окрошку на безалкогольном пиве, поскольку квас в магазинах стал слишком сладким.
"Сегодня живого, белого кваса, который пузырится, из ржаной муки или ржаного хлеба, по сути, не купить. В основном то, что сегодня делают - это наше подобие "Кока-колы". Тот квас, который продается в магазинах, в нем очень много сахара. Поэтому мне, например, нравится окрошка на светлом безалкогольном пиве - там есть вкус", - сказал Бухаров.
Он отметил, что в каждой семье свой рецепт окрошки, поэтому ингредиенты могут быть самые разные. По его словам, для окрошки можно использовать и обычное пиво, но в меру.
"Если это правильно сваренное пиво, то оно может быть полезно для человека. В ограниченном количестве, конечно", - добавил собеседник агентства.
