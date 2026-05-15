Завкафедрой брянского университета будут судить за взятки от студентов

БРЯНСК, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело завкафедрой брянского университета поступило в суд, преподавателя обвиняют в получении взяток от студентов более чем на 550 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"В Советский районный суд города Брянска поступило уголовное дело в отношении заведующего кафедрой автомобильных дорог …БГИТУ … Мевлидинова", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Преподавателя Брянского государственного инженерно-технологического университета обвиняют в двенадцати преступлениях по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя).

"По версии … обвинения, заведующий кафедрой …с мая 2020 года по июнь 2025 года получил через посредника от студентов взятки на общую сумму более 550 тысяч рублей", - рассказала пресс-служба.

Ведомство уточнило, что деньги, как полагает сторона обвинения, завкафедрой получал за сдачу студентами зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний, а также за успешную защиту курсовых и дипломных работ, которые они не писали.