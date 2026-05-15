Завкафедрой брянского университета будут судить за взятки от студентов
18:15 15.05.2026 (обновлено: 18:44 15.05.2026)
Завкафедрой брянского университета будут судить за взятки от студентов

© Фото : БРЯНСКИЕ СУДЫ/TelegramЗаведующий кафедрой автомобильных дорог ФГБОУ ВО "БГИТУ" Мевлидинов в зале суда
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завкафедрой Брянского государственного инженерно-технологического университета обвиняют в получении взяток от студентов.
  • Сумма полученных взяток превышает 550 тысяч рублей.
  • Заведующий кафедрой получал деньги за сдачу студентами зачетов и экзаменов без проверки знаний, а также за успешную защиту курсовых и дипломных работ, которые студенты не писали.
БРЯНСК, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело завкафедрой брянского университета поступило в суд, преподавателя обвиняют в получении взяток от студентов более чем на 550 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"В Советский районный суд города Брянска поступило уголовное дело в отношении заведующего кафедрой автомобильных дорог …БГИТУ … Мевлидинова", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Преподавателя Брянского государственного инженерно-технологического университета обвиняют в двенадцати преступлениях по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя).
"По версии … обвинения, заведующий кафедрой …с мая 2020 года по июнь 2025 года получил через посредника от студентов взятки на общую сумму более 550 тысяч рублей", - рассказала пресс-служба.
Ведомство уточнило, что деньги, как полагает сторона обвинения, завкафедрой получал за сдачу студентами зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний, а также за успешную защиту курсовых и дипломных работ, которые они не писали.
Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В пятницу суд продлил ее срок по 11 ноября 2026 года.
