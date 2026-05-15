Главы МИД стран БРИКС призвали к поддержке независимости Палестины - РИА Новости, 15.05.2026
12:15 15.05.2026 (обновлено: 12:18 15.05.2026)
Главы МИД стран БРИКС призвали к поддержке независимости Палестины

  • Главы МИД стран БРИКС призвали международное сообщество поддержать Палестину в стремлении к независимости и государственности.
  • В заявлении говорится о поддержке Палестины в проведении реформ, направленных на реализацию законных стремлений палестинцев к независимости и государственности.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Главы МИД стран-участниц БРИКС призвали международное сообщество поддержать Палестину в стремлении к независимости и государственности, следует из заявления по итогам саммита министров иностранных дел межгосударственного объединения в Нью-Дели.
"Они (главы МИД БРИКС - ред.) призвали международное сообщество поддержать Палестину в проведении реформ, направленных на реализацию законных стремлений палестинцев к независимости и государственности", - говорится в документе.
