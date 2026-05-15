Доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40 процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.05.2026
10:53 15.05.2026
Доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40 процентов, заявил Мишустин

Мишустин: доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40%, что выше, чем у G7 и ЕС

  • Доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40 процентов.
  • Показатели доли БРИКС в мировом ВВП превышают показатели "Большой семерки" и Европейского союза.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40%, что превышает показатели "Большой семерки" и Европейского союза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства России направил видеообращение к участникам, организаторам и гостям 11-го ежегодного заседания Совета управляющих Нового банка развития.
"Доля БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте уже достигла 40%, что значительно выше, чем у "Большой семерки" или Европейского союза. Этот разрыв, как ожидается, будет расти и дальше на фоне происходящей перестройки экономики и логистических маршрутов", - отметил Мишустин в своем обращении.
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинБРИКСНовый банк развитияG7Евросоюз
 
 
