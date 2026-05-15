Некоторые страны обратились с запросом на вступление в БРИКС, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Некоторые страны обратились с запросом на вступление в БРИКС, заявил Лавров.

Организация не торопится с расширением числа участников, так как за последние пару лет ее состав удвоился.

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая — РИА Новости. Несколько стран обратились с запросом на вступление в БРИКС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Есть конкретные обращения по получению полноправного членства. Я не думаю, что есть смысл публично об этом говорить", — отметил он по итогам совещания глав МИД государств, входящих в объединение.

Министр пояснил, что организация не торопится с расширением числа участников, так как за последние пару лет ее состав удвоился.

« "Нам необходимо притереться к работе в новом, существенно увеличенном формате", — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что страны не теряют интерес к присоединению к БРИКС , несмотря на давление Запада. Он добавил, что экономики членов организации будут расти быстрее остальных. Их доля в мировом ВВП уже достигла 40 процентов.

БРИКС — объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. В 2024 году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в 2025-м — Индонезия.