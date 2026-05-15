Некоторые страны обратились с запросом на вступление в БРИКС, заявил Лавров
10:25 15.05.2026 (обновлено: 11:28 15.05.2026)
Некоторые страны обратились с запросом на вступление в БРИКС, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая — РИА Новости. Несколько стран обратились с запросом на вступление в БРИКС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Есть конкретные обращения по получению полноправного членства. Я не думаю, что есть смысл публично об этом говорить", — отметил он по итогам совещания глав МИД государств, входящих в объединение.
Министр пояснил, что организация не торопится с расширением числа участников, так как за последние пару лет ее состав удвоился.
"Нам необходимо притереться к работе в новом, существенно увеличенном формате", — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что страны не теряют интерес к присоединению к БРИКС, несмотря на давление Запада. Он добавил, что экономики членов организации будут расти быстрее остальных. Их доля в мировом ВВП уже достигла 40 процентов.
БРИКС — объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. В 2024 году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в 2025-м — Индонезия.
Также в список стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
