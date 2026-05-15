Еще 30 беспилотных летательных аппаратов направит Вологодчина в зону СВО

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вологодская область направит в зону спецоперации еще 30 беспилотных летательных аппаратов (БЛПА), эта техника является крайне востребованной на фронте, сообщает пресс-служба регионального правительства.

БПЛА помогают вести разведку, контролировать обстановку, точнее выполнять задачи и сохранять жизни военнослужащих.

"Совместно с противопожарной службой Вологодской области подготовили новую партию БПЛА для отправки в зону специальной военной операции. Передадим нашим защитникам 30 единиц техники общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Гуманитарные грузы формируем по заявкам воинских подразделений, конвои отправляем каждую неделю. Помощь фронту – наш праведный долг", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

На прошлой неделе правительство Вологодской области совместно с региональной противопожарной службой направили бойцам 35 беспилотников общей стоимостью свыше 1,8 миллиона рублей. Еще ранее регионом были доставлены активаторы режима посадки БПЛА на сумму более 2,9 миллиона рублей и 200 квадрокоптеров на 10,5 миллиона рублей.

Поддержка военнослужащих и членов их семей остается одним из ключевых приоритетов работы областного правительства. С начала специальной военной операции на гуманитарную помощь и социальные выплаты регион направил уже свыше 12,1 миллиарда рублей.