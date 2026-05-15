20:08 15.05.2026
Боец ВС России рассказал, что вернулся из плена накануне дня рождения сына

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский военнослужащий Артур Шапитяев рассказал, что вернулся из плена накануне дня рождения сына.
  • Он отметил, что больше всего скучал по сыну и маме.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Артур Шапитяев рассказал РИА Новости, что вернулся накануне дня рождения своего сына.
"Есть ребёнок старший. 16 лет ему будет 18 мая… смогу ему позвонить", - сказал Шапитяев.
Он добавил, что больше всего скучал по сыну и маме.
"Позвоню маме. (Скажу - ред.) как сильно мне её не хватало, как сильно я её люблю", - сказал боец, отвечая на вопрос о том, что он сделает первым делом.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 мая состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной — 205 человек с каждой стороны. Посредником выступили Объединённые Арабские Эмираты. Позднее в этот же день российские бойцы вернулись в РФ из Белоруссии.
