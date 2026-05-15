Вернувшийся из плена военный рассказал о попытках Киева поменять крымчан

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим не может "поменять" военнопленных из Крыма, хоть и пытается их судить как якобы предателей, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Владислав Шалина.
"Нас тяжело менять. Крымских там в основном пытаются судить как предателей, хотя по факту на данный момент мы являемся гражданами Российской Федерации", - сказал Шалина.
Также он поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу Крыма Сергея Аксёнова за помощь в своем освобождении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 15 мая прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией, 205 военнослужащих на 205. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты. Позже тем же днем российские бойцы вернулись на территорию РФ из Белоруссии.