19:55 15.05.2026
Вернувшийся из плена военный рассказал о попытках Киева поменять крымчан

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим не может "поменять" военнопленных из Крыма, хоть и пытается их судить как якобы предателей, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Владислав Шалина.
"Нас тяжело менять. Крымских там в основном пытаются судить как предателей, хотя по факту на данный момент мы являемся гражданами Российской Федерации", - сказал Шалина.
Также он поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу Крыма Сергея Аксёнова за помощь в своем освобождении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 15 мая прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией, 205 военнослужащих на 205. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты. Позже тем же днем российские бойцы вернулись на территорию РФ из Белоруссии.
Вернувшийся из плена военный рассказал, что больше всего скучал по детям
