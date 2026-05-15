Краткий пересказ от РИА ИИ Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Берлин нарушает свои основные обязательства по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии.

Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, согласился с Медведевым о нарушении Германией договора.

Нимайер упомянул военное присутствие НАТО в бывшей Восточной Германии и планы Берлина нарастить численность армии как нарушения договора.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прав насчет нарушения Берлином договора о внешнеполитических условиях объединения Германии, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

В статье для RT Медведев отметил, что Берлин нарушает свои основные обязательства по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии . Это соглашение, сделавшее возможным в 1990 году объединение Западной Германии с Восточной, требует отказа от размещения иностранных войск на востоке страны. Однако в 2024 году в бывшей Восточной Германии открылся региональный штаб морского командования НАТО . Это дает право задуматься о судьбе договора и ставит под сомнение правосубъектность Германии, что может иметь страшные последствия для ФРГ, написал Медведев.

"Я разделяю эту идею. На самом деле Германия нарушает договор сразу по нескольким пунктам", - заявил Нимайер.

Перечисляя эти нарушения, он упомянул не только военное присутствие НАТО в бывшей Восточной Германии, но и планы Берлина нарастить численность армии свыше предела, заложенного в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии. Кроме того, любое из многочисленных агрессивных заявлений немецких властей можно рассматривать как нарушение соглашения, считает политик.