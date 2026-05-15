Рейтинг@Mail.ru
Нимайер согласился с Медведевым, что Берлин нарушил ключевой договор - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 15.05.2026
Нимайер согласился с Медведевым, что Берлин нарушил ключевой договор

Медведев: Германия нарушает договор о внешнеполитических условиях объединения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРальф Нимайер
Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Ральф Нимайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Берлин нарушает свои основные обязательства по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии.
  • Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, согласился с Медведевым о нарушении Германией договора.
  • Нимайер упомянул военное присутствие НАТО в бывшей Восточной Германии и планы Берлина нарастить численность армии как нарушения договора.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прав насчет нарушения Берлином договора о внешнеполитических условиях объединения Германии, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В статье для RT Медведев отметил, что Берлин нарушает свои основные обязательства по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии. Это соглашение, сделавшее возможным в 1990 году объединение Западной Германии с Восточной, требует отказа от размещения иностранных войск на востоке страны. Однако в 2024 году в бывшей Восточной Германии открылся региональный штаб морского командования НАТО. Это дает право задуматься о судьбе договора и ставит под сомнение правосубъектность Германии, что может иметь страшные последствия для ФРГ, написал Медведев.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Германии забили тревогу из-за решения правительства по Украине
Вчера, 16:11
"Я разделяю эту идею. На самом деле Германия нарушает договор сразу по нескольким пунктам", - заявил Нимайер.
Перечисляя эти нарушения, он упомянул не только военное присутствие НАТО в бывшей Восточной Германии, но и планы Берлина нарастить численность армии свыше предела, заложенного в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии. Кроме того, любое из многочисленных агрессивных заявлений немецких властей можно рассматривать как нарушение соглашения, считает политик.
"То есть предпосылки для прекращения действия договора действительно есть, тут я полностью согласен с Медведевым", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Медведев назвал два пути, которые есть у Берлина
7 мая, 09:43
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияДмитрий МедведевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала