Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до девяти - РИА Новости, 15.05.2026
22:08 15.05.2026 (обновлено: 22:47 15.05.2026)
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до девяти

Число пострадавших при атаке ВСУ на дом в Белгороде увеличилось до девяти

Машины скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек.
  • Оперативные службы и ситуационный центр продолжают работу на месте происшествия.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде выросло до девяти, сообщили в оперативном штабе региона.
"По уточненной информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек", — говорится в сообщении на платформе "Макс".
Как уточняется, 19-летнего молодого человека с акубаротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и ног госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще трех человек отправили в белгородскую городскую больницу №2, у них выявили акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.
На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники ситуационного центра.
Вечером в пятницу беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Изначально было известно о четырех пострадавших, среди которых оказался ребенок. Их госпитализировали.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы Украины
 
 
