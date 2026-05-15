Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до девяти

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде выросло до девяти, сообщили в оперативном штабе региона.

Как уточняется, 19-летнего молодого человека с акубаротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и ног госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще трех человек отправили в белгородскую городскую больницу №2, у них выявили акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.