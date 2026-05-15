Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до девяти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек.
- Оперативные службы и ситуационный центр продолжают работу на месте происшествия.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде выросло до девяти, сообщили в оперативном штабе региона.
«
"По уточненной информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек", — говорится в сообщении на платформе "Макс".
Как уточняется, 19-летнего молодого человека с акубаротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и ног госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще трех человек отправили в белгородскую городскую больницу №2, у них выявили акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.
На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники ситуационного центра.
Вечером в пятницу беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Изначально было известно о четырех пострадавших, среди которых оказался ребенок. Их госпитализировали.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18