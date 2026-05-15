Четырех человек госпитализировали после атаки ВСУ на Белгород

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, госпитализированы после атаки ВСУ на Белгород, сообщили в оперативном штабе региона.

В пятницу в оперштабе проинформировали, что в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Есть пострадавшие, информация о количестве уточняется.

"Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Женщину, получившую осколочные ранения лица и голени, транспортируют в областную клиническую больницу. Еще двоих раненых - мужчину и женщину - с осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении в канале регионального оперштаба на платформе " Макс ".

В оперштабе добавили, что в результате детонации загорелись несколько балконов - пожарными расчетами открытое возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление.

Прокуратура Белгородской области поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки ВСУ в областном центре, говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".